АБХАЗСКИЕ АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «РЕПРОДУКТИВНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ»

Семинар в Сочи – всегда ожидаемое событие, но в этот раз – особенно важное и долгожданное. Его по праву можно назвать главным событием года для специалистов, работающих в сфере репродуктивной медицины, – не только акушеров-гинекологов, но руководителей здравоохранения, неонатологов и педиатров, анестезиологов и врачей смежных специальностей.

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» проходил в Сочи с 7 по 10 сентября.

Уже несколько лет человечество живёт в новой реальности: пандемия COVID-19 серьёзно изменила жизнь (и бытовую, и социальную, и экономическую) людей во всём мире. И, разумеется, коронавирусная инфекция затронула медицинское сообщество, значительно повлияв на работу здравоохранения, обнажив множество серьёзных проблем, требующих безотлагательного решения.

В научной программе семинара – обсуждение наиболее острых и дискуссионных вопросов в особом формате контраверсий. Именно это формат позволяет вскрывать противоречия между старым и новым, устоявшими практиками и прогрессивными технологиями. Участники Семинара в дискуссиях традиционно проверяют на прочность собственную систему знаний, делятся опытом и учатся на чужих ошибках. Особенно интересными дискуссии стали благодаря привлечению неонатологов, репродуктологов, организаторов здравоохранения, юристов.

Семинар стартовал как инициатива, объединяющая активных и неравнодушных врачей, готовых открыто высказывать свою точку зрения. Каждый год – новый ценный опыт, профессиональное единство, мощный энергетический заряд от общения.