УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ВЫПЛАТЫ РОССИЙСКИХ ПЕНСИЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АБХАЗИИ

В зависимости от года рождения пенсионеры разделены на шесть групп. Выплаты пенсий начнутся с 16 сентября.

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. Сбербанк РА утвердил график выплаты российских пенсий гражданам Российской Федерации, проживающих в Абхазии за сентябрь 2022 года.

16, 19 и 20 сентября пенсии начнут выплачивать пенсионерам 1 группы (до 1940 года рождения) и 2 группы (1941-1947 годов рождения);

21, 22 и 23 сентября – 3 группа (1948-1950 годы рождения) и 4 группа (1951-1953 годы рождения);

26, 27 и 28 сентября – 5 группа (1954-1956 годы рождения);

с 29 сентября пенсии за сентябрь сможет получить 6 группа (с 1957 года рождения).

Пенсии выдаются во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.