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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЛЮДМИЛЫ СКОРИК

Новости Понедельник, 12 сентября 2022 18:28
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЛЮДМИЛЫ СКОРИК

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении экс-главного врача Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ РА Скорик Людмилы Вильбертовны по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты, то есть по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 288, частью 4 статьи 157, частью 1 статьи 288, частью 3 статьи 157, частью 4 статьи 157 и частью 4 статьи 157 УК Республики Абхазия.

По данным органа предварительного расследования, в июле 2020 года главврач Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия Скорик Людмила Вильбертовна, превысив должностные полномочия, в нарушение требования статьи 27 Закона РА от 08.02.2016 N 4031-с-V «О здравоохранении», предусматривающей право граждан РА на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, организовала на базе ГСЭС МЗ РА оказание платных лабораторных услуг – лабораторных исследовании по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием переданного ГСЭС МЗ РА в сентябре 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) гуманитарного груза – двухмодульного аппарата «Gene Xpert» фирмы Cepheid, в результате чего на аппарате «Gene Xpert» при проведении платных исследовании были израсходованы полученные в августе 2020 года и в ноябре 2021 года от ВОЗ картриджи в количестве 594 штук, стоимостью 1 832 791,92 руб., тем самым похищено имущество ГСЭС МЗ РА путем присвоения и растраты.

Она же, Скорик Людмила Вильбертовна, с целью создания условий для совершения хищения имущества ГСЭС МЗ РА, инициировала учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Каре-групп», и реализуя преступные намерения, превысив должностные полномочия, организовала на базе ГСЭС МЗ РА оказание платных полиграфических услуг с использованием приобретенного 17 мая 2019 года через ООО «Каре-Групп» специализированного оборудования.  В последующем, в период времени с 05/04/2019г. по 31/05/2021г., используя свое служебное положение, руководствуясь мотивом незаконного личного корыстного обогащения, главврач Скорик Л.В. заключила с ООО «Каре-Групп» договоры по изготовлению полиграфической продукции, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме, и денежные средства в общей сумме 76 845 рублей разновременно обналичены и присвоены последней.

Также, главврачом ГСЭС МЗ РА Скорик Л.В., с использованием служебного положения, были похищены денежные средства в сумме 671 000 руб. путем оформления фиктивного договора с ООО «Каре-Групп» за №К21-0920 на поставку медицинских изделий от 18/09/2020 года и денежные средства в сумме 475 000 рублей при исполнении обязательств по контракту №К10-1219 от 15/12/2019 года, заключенного с ООО «Каре-Групп», на поставку автомобилей специального назначения в количестве 3-х единиц.  

Таким образом, общая сумма похищенного главврачом Скорик Л.В. имущества Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия составила 3 055 636 руб.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 12 сентября 2022 18:29

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