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Абхазия Информ

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ РУСЛА РЕКИ БАСЛЫ

Новости Понедельник, 12 сентября 2022 22:10
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ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ РУСЛА РЕКИ БАСЛЫ

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум продолжает работы по расчистке русла реки Баслы, которая в период сезонных дождей и ливней затапливает близлежащие домовладения горожан. С начала 2022 года проводились уже несколько плановых работ, неделю назад приступили к очередному этапу.

В 2021 году река Басла нанесла значительный урон многим проживающим вдоль ее русла, подтопив частные домовладения. Тогда пришло в негодность имущество жителей. Правительство Абхазии возместило ущерб. Чтобы ситуация не повторилась и в этом году, администрация проводит определенные работы по расчистке русла реки.

Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Сухум Руслан Авидзба рассказал, что в начале 2022 года были укреплены подпорные стены. И вот уже неделю как приступили к очередному этапу работ.

«Река Басла является одной из самых сложных, с точки зрения подтопления города. В 2021 году столкнулись со стихийными бедствиями, в результате которого произошло немало подтоплений домовладений вдоль реки Баслы. Поэтому Администрацией города было принято решение провести ряд мероприятий. Применяется комплексный подход – производится работа по очистке русла, по очистке дамб от наносов, зарослей кустарников, – для минимизации рисков, чтобы река не вышла из берегов. Чтобы не оставить эту реку без внимания перед сезоном дождей и ливней, принято решение заняться очисткой реки и обустройством земляных навалов – так называемых дамб, чтобы предотвратить подтопление рекой домовладений», – сказал Руслан Авидзба.

Он уточнил, что вопросы, связанные с укреплением участков, где полностью разрушены подпорные стены, и нужно устройство новых стен, а также железобетонных дамб, администрация города не в силах взять на себя. Составлена проектная документация, суммы значительные, и здесь понадобится помощь республиканских властей.

Все работы по реке Басла выполняются на средства Администрации столицы. Рабочие фирмы «Градстрой», с которой подписан договор, еще в начале года на некоторых участках произвели работы по укреплению подпорных стен. «Планируется вывести ила и грязи порядка 50 тысяч тонн, соответственно, еще провести мероприятия по подготовке для дальнейшей установки подпорных стен. Расчистка уже произведена в районе устья реки, где она впадает в море. Пока погода позволяет, и мы укладываемся в сроки, которые определены. Думаю, что вовремя завершим работы», – сказал директор компании «Градстрой» Арнольд Аршба.

Работы по очистке Баслы начались от Красного моста, рабочие будут подниматься в верховье реки на протяженности полутора километров.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 12 сентября 2022 22:12

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