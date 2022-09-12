ИНАР ЛАДАРИЯ ПРИНЯЛ ПОСЛА ВЕНЕСУЭЛЫ В НИКАРАГУА

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. В день признания Боливарианской Республикой Венесуэла государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия, посол Абхазии Инар Ладария принял посла Венесуэлы Хосе Франсиско Арруе Де Пабло. Посол Венесуэлы поздравил Инара Ладария с этой знаменательный датой и рассказал об истории и современном состоянии дел в Венесуэле.

Со своей стороны Инар Ладария рассказал об Абхазии. Посол Абхазии поблагодарил Хосе Франсиско Арруе Де Пабло и в его лице руководство Венесуэлы за всестороннюю поддержку Абхазии.



Стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы сотрудничества дипмиссий в регионе.



Встреча традиционно прошла в теплой и дружественной обстановке.