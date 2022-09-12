ИНАР ЛАДАРИЯ ПРИНЯЛ ПОСЛА ВЕНЕСУЭЛЫ В НИКАРАГУА
Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. В день признания Боливарианской Республикой Венесуэла государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия, посол Абхазии Инар Ладария принял посла Венесуэлы Хосе Франсиско Арруе Де Пабло.
Посол Венесуэлы поздравил Инара Ладария с этой знаменательный датой и рассказал об истории и современном состоянии дел в Венесуэле.
Со своей стороны Инар Ладария рассказал об Абхазии. Посол Абхазии поблагодарил Хосе Франсиско Арруе Де Пабло и в его лице руководство Венесуэлы за всестороннюю поддержку Абхазии.
Стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы сотрудничества дипмиссий в регионе.
Встреча традиционно прошла в теплой и дружественной обстановке.
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