МИД АБХАЗИИ ОБЪЯВИЛ ГРАЖДАНКУ ФРАНЦИИ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА

Сухум. 12 сентября 2022. Абхазия-Информ. МИД Абхазии объявил гражданку Тифэн Лукас – бывшего военного атташе Франции в Тбилиси, персоной нон грата.

Она руководила программой международной неправительственной организации ФАО, которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.

По данным СГБ Абхазии, Лукас занималась сбором разведданных в республике, из-за чего реализацию этого проекта запретили.