ПЕРВЫЙ АБХАЗСКИЙ КОМПОЗИТОР РАЖДЕН ГУМБА

Свои первые произведения первый абхазский композитор написал в 14 лет. При этом в столь юном возрасте он не знал еще нотной грамоты. А все мелодии, которые он придумывал, он записывал собственными знаками, на своем, придуманном языке.

В 1947 году Ражден Гумба поступил в Сухумское музыкальное училище, где обучился нотной грамоте. В то время в училище не было отделения композиции, его открыли специально для него, из Тбилиси были приглашены специалисты.

По словам директора Сухумского музыкального училища Нинель Бжания в интервью радио Sputnik, Ражден Гумба был профессионалом с глубокой национальной природой.

«Общеизвестный факт, что Ражден не знал нотных грамот и в 14 лет уже сам написал песни. Нотопись он придумал сам. Все мелодии состояли из знаков, которые он сам придумал. Его мама пела в церковном хоре, его дед Мамсыр Гумба был известным народным певцом-сказителем. С детства Ражден был приобщен к народной культуре, к народным абхазским песням. Он имел возможность слушать, как древние старцы поют древние хоровые песни. Думаю, эта его любовь к хоровому пению сыграла роль в том, что он стал первым профессиональным абхазским композитором, и его имя тесно связано со становлением абхазской профессиональной музыки», – рассказала Бжания.

В 1955 году артист поступил на хоро-дирижерские курсы при Доме народного творчества в Тбилиси. В том же году Гумба возглавил Народный ансамбль песни и танца Абхазии. Помимо того, что артист был директором ансамбля, он продолжил сочинять хоровые композиции и симфонические произведения, а также выступал в качестве дирижера. В основе его работы всегда лежало народное творчество.

Пласт музыкальной культуры

Кандидат философских наук, заслуженный работник культуры Абхазии Аида Ашхаруа в предисловии книги «Абхазская песня Раждена Гумба» пишет, что для своих вокальных произведений композитор чаще всего брал оригинальные стихи абхазских поэтов, но многие из них рождались из его собственных текстов.

«Он обладал также и литературным даром, писал стихи и пьесы. Удивительно многогранной была деятельность Раждена Гумба, связанная со значительными событиями в культурной жизни республики», – отмечает Ашхаруа.

Она отмечает, что Ражден Гумба был всегда в гуще общественных событий, которые происходили в Абхазии.

«Совершенно беспрецедентным был его труд по пропаганде народного творчества. Он организовывал и руководил хорами на протяжении всей жизни во всех районах Абхазии. Эти хоры воспитывали тысячи любителей музыкального искусства, прививая любовь и преданность к своей земле, к родине. Несмотря на сложности послевоенной жизни в новейшей истории после грузино-абхазской войны, он сумел организовать еще один, уникальный хор при Гудаутском доме культуры, объединивший любителей пения самых разных поколений, от восьми лет и старше», – пишет Аида Ашхаруа.

Ученая подчеркнула, что творческое наследие композитора представляет художественный и научный интерес.

«Мир произведений Раждена Гумба – это огромный пласт музыкальной культуры, отразивший подлинную историю нашей страны. По его произведениям можно изучать историю Абхазии второй половины ХХ века. Они – яркая и образная иллюстрация тех идей, взглядов и обстоятельств, которыми жили люди его времени. Они – знаменательная веха в развитии национального искусства и составляют его золотой фонд», – подчеркнула Ашхаруа.

Первый абхазский композитор Ражден Гумба был удостоен звания Народного артиста Абхазии, Заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР и Государственной премии Дмитрия Гулиа. Композитор умер в возрасте 80 лет, 21 августа 2007 года.

Его музыка звучит за пределами республики. «Фортепианная сюита на абхазские темы» была включена в программу профессора Пражской консерватории Юрия Франтишека. Его произведения поют хоровые коллективы Греции, Франции, Молдавии. Гумба создал музыку к спектаклю Львовского Государственного драматического театра.

Украинский драматург Верещак написал на афише своего спектакля: «До встречи с тобой, дорогой Ражден, я видел Абхазию глазами, после встречи с тобой услышал Абхазию сердцем». Имя Раждена Гумба носит Государственная филармония Абхазии.

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.