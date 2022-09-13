МИД АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛ НОТУ ОТ МИД РОССИИ
Сухум. 13 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия получило ноту от министерства иностранных дел Российской Федерации в отношении Соглашения о госдаче «Пицунда».
В документе, в частности, отмечается: «Российская Сторона предполагает использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, упомянутые в статье 4 Соглашения, исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха.
Согласно статье 6 договора, эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Республики Абхазия». Поступившая нота будет доведена до депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, руководителей партий и общественных организаций, руководства Совета старейшин, сообщается на сайте МИД РА.