НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Запрещенные растения незаконно культивировал Тополян Сергей Карекинович 1946 г.р. При обследовании приусадебного участка сотрудниками милиции изъято в целом 211 корней растений конопли вида «Южно-Краснодарская», которые на момент своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент.

Сухум. 13 сентября 2022. Абхазия-Информ. В селе Псахара Гагрского района в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного управления внутренних дел обнаружены участки местности, засеянные растениями конопли.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в хозяйственном строении на территории участка гражданина Тополян обнаружено и изъято готовое к употреблению наркотическое средство «марихуана» в крупном размере. Принадлежность данного вещества к наркотическому определена в результате проведённого исследования в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел.

Сергей Тополян заключен под стражу. Последнему вменяется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 223 и п. «в» ч. 2 ст.228 УК РА. Расследование продолжается.

Об этом сообщается на сайте МВД.