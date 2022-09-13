НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
Сухум. 13 сентября 2022. Абхазия-Информ. В селе Псахара Гагрского района в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного управления внутренних дел обнаружены участки местности, засеянные растениями конопли.
Запрещенные растения незаконно культивировал Тополян Сергей Карекинович 1946 г.р. При обследовании приусадебного участка сотрудниками милиции изъято в целом 211 корней растений конопли вида «Южно-Краснодарская», которые на момент своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент.
В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в хозяйственном строении на территории участка гражданина Тополян обнаружено и изъято готовое к употреблению наркотическое средство «марихуана» в крупном размере. Принадлежность данного вещества к наркотическому определена в результате проведённого исследования в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел.
Сергей Тополян заключен под стражу. Последнему вменяется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 223 и п. «в» ч. 2 ст.228 УК РА. Расследование продолжается.
Об этом сообщается на сайте МВД.