ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 13 сентября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме подвергнут проверке торговый объект.

В результате проверки обнаружена и изъята продовольственная продукция (сухой корм для собак) на общую стоимость 429 000 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.