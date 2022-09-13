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Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ АРМЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР «АРМИ – 2022»

Новости Вторник, 13 сентября 2022 14:34
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В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ АРМЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР «АРМИ – 2022»

Сухум. 13 сентября 2022. Абхазия-Информ. В рамках армейских международных игр Армия – 2022 проводимых в 12 странах военнослужащие  Вооруженных Сил Республики Абхазия, приняли  участие в семи конкурсах из тридцати девяти.

По итогам соревнований, в конкурсах: танковый биатлон, специальный рывок, эльбрусское кольцо, снайперский рубеж, военно-медицинская эстафета, армия культуры, национальная кухня, в рейтинге стран-участниц игр Абхазия заняла девятнадцатое место в общем зачете среди тридцати четырех стран.

Армейские игры начались 17 августа с заездов первых экипажей «Танкового биатлона», официальное открытие армейских международных игр Армия-2022 и военно-технического форума состоялось 21 августа.

На открытии и военно-техническом форуме присутствовал Министр обороны Республики Абхазия, генерал-полковник Владимир Ануа.

Двадцать седьмого августа  в конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась торжественная церемония закрытия армейских международных игр Армия – 2022.   

«Команды Вооруженных Сил Республики Абхазия на армейских международных играх Армия – 2022 выступили достойно, при этом соблюдая меры безопасности, проявляя командную слаженность, волю к победе», – отметил в ходе доклада заместитель начальника Генерального штаба ВС РА подполковник Вадим Камкия.

Подводя итог, иинистр обороны поблагодарил за службу участников армейских международных игр. «Команды показали хорошие результаты, учитывая тот факт, что стран-участников было много и у нашей команды было очень мало времени на подготовку к играм», – отметил генерал-полковник Владимир Ануа.

За активное участие и хорошие результаты, ряд военнослужащих, приказом министра обороны, были награждены медалями и отмечены грамотами.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 13 сентября 2022 14:47

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