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Абхазия Информ

СВЫШЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ ВЫЯВЛЕНО У ТУРИСТА, НАПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 13 сентября 2022 14:41
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СВЫШЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ ВЫЯВЛЕНО У ТУРИСТА, НАПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ В АБХАЗИЮ

Сухум. 13 сентября 2022. Абхазия-Информ. При проведении таможенного контроля багажа и ручной клади физических лиц, следующих из России в Абхазию, сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен гражданин, проходивший по «зеленому» коридору. Таможенную декларацию мужчина не подавал, за информацией о порядке перемещения товаров и денежных средств через таможенную границу ЕАЭС не обращался.

Осмотрев его багаж с помощью рентгентехники, в дорожной сумке таможенники выявили наличные денежные средства. При проведении дальнейшего таможенного досмотра среди личных вещей в двух целлофановых пакетах была обнаружена российская валюта в сумме 1 млн 100 тысяч рублей.  

В ходе опроса гражданин пояснил, что денежные средства предназначались для отдыха в Абхазии. По его словам, границу с такой суммой денег он пересекал впервые, поэтому ему не было известно о необходимости их декларирования.

В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации), данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Наличная валюта, не превышающая установленную норму, была возвращена гражданину. Остальные денежные средства в сумме 488 тыс. рублей изъяты.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 13 сентября 2022 14:44

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