ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ АСЛАНА БЖАНИЯ В РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Также глава государства принял участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию образования КЧР.



С 9 по 10 сентября проходил визит в Кабардино-Балкарскую Республику. Президент и глава КБР провели встречу по видеосвязи из-за болезни К. Кокова.



Президент встретился с добровольцами Кабарды и ответил на волнующие их вопросы.

Визит в Кабардино-Балкарскую Республику также был приурочен к 100-летию со дня образования КБР.



С 10 по 12 сентября Аслан Бжания находился с визитом в Республике Адыгея. Делегация Абхазии во главе с президентом приняла участие в инаугурации избранного главы Республики Мурата Кумпилова. Затем состоялась встреча главы государства с добровольцами, принимавшими участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.



В рамках визита глава государства провел ряд встреч по различным направлениям.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.