ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ АСЛАНА БЖАНИЯ В РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Сухум. 13 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся в Абхазию после поездки на Северный Кавказ.
С 6 по 9 сентября делегация Абхазии пребывала в Карачево-Черкесской Республике. В рамках визита проведен ряд встреч, в частности, с главой КЧР Рашидом Темрезовым, добровольцами Карачаево-Черкесии, матерями погибших.
Также глава государства принял участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию образования КЧР.
С 9 по 10 сентября проходил визит в Кабардино-Балкарскую Республику. Президент и глава КБР провели встречу по видеосвязи из-за болезни К. Кокова.
Президент встретился с добровольцами Кабарды и ответил на волнующие их вопросы.
Визит в Кабардино-Балкарскую Республику также был приурочен к 100-летию со дня образования КБР.
С 10 по 12 сентября Аслан Бжания находился с визитом в Республике Адыгея. Делегация Абхазии во главе с президентом приняла участие в инаугурации избранного главы Республики Мурата Кумпилова. Затем состоялась встреча главы государства с добровольцами, принимавшими участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
В рамках визита глава государства провел ряд встреч по различным направлениям.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.