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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ АСЛАНА БЖАНИЯ В РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Новости Вторник, 13 сентября 2022 14:51
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ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ АСЛАНА БЖАНИЯ В РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Сухум. 13 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся в Абхазию после поездки на Северный Кавказ.

С 6 по 9 сентября делегация Абхазии пребывала в Карачево-Черкесской Республике. В рамках визита проведен ряд встреч, в частности, с главой КЧР Рашидом Темрезовым, добровольцами Карачаево-Черкесии, матерями погибших.

Также глава государства принял участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию образования КЧР.

С 9 по 10 сентября проходил визит в Кабардино-Балкарскую Республику.  Президент и глава КБР провели встречу по видеосвязи из-за болезни К. Кокова.

Президент встретился с добровольцами Кабарды и ответил на волнующие их вопросы. 
Визит в Кабардино-Балкарскую Республику также был приурочен к 100-летию со дня образования КБР.

С 10 по 12 сентября Аслан Бжания находился с визитом в Республике Адыгея. Делегация Абхазии во главе с президентом приняла участие в инаугурации избранного главы Республики Мурата Кумпилова. Затем состоялась встреча главы государства с добровольцами, принимавшими участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

В рамках визита глава государства провел ряд встреч по различным направлениям.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 13 сентября 2022 15:09

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