БОЛЕЕ 60 ТОНН ГРУЗА ОТПРАВЛЕНО НА ДОНБАСС С ФЕВРАЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА

В целях оказания гуманитарной помощи на базе Министерства сформирован и отправлен груз, состоящий из вещей, продовольствия, питьевой воды и различных товаров первой необходимости. В общей сложности отправлено около 60 тонн груза на 6 машинах. Министр Лев Квициния лично сопровождал все гуманитарные колонны.

Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. По поручению президента Аслана Бжания с февраля 2022 года по настоящее время МЧС Абхазии осуществляет оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

В феврале 2022 г. на территорию Республики Абхазия с территории ЛНР были эвакуированы беженцы в количестве 55 человек, с территории ДНР – 77 человек.

По поручению президента операция проводилось под личным руководством Л. Квициния. На сегодняшний день в пансионате «Айтар» проживают 35 беженцев. Также регулярно с ЛНР и ДНР прибывают беженцы самостоятельно, их также размещают в пансионате «Айтар». Все расходы, связанные с проживанием и питанием беженцев, взяло на себя правительство Абхазии.

В период с 14 по 28 июня 2022 г. 15 сотрудников МЧС находились на территории освобожденных участков Луганской Народной Республики для оказания помощи в проведении аварийно-спасательных работ. За этот период сотрудники провели работы по разбору завалов, возникших в результате обстрелов; привлекались для медицинского обеспечения при проведении АСР; принимали участие в обследовании и разминировании освобожденных территорий; выполняли работы по поиску и извлечению пострадавших в эпицентре взрыва склада боеприпасов в г. Красный луч.

С февраля руководством МЧС с территории ДНР были вывезены тела троих граждан Абхазии погибших в боях.

12 сентября в Донецкую Народную Республику выехала очередная колонна МЧС с гуманитарным грузом весом около 20 тонн.