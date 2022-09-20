ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА 3 ПО УЛИЦЕ НАЗАДЗЕ
Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял жителей многоквартирного дома номер 3 по улице Назадзе в Сухуме. Темой встречи стали вопросы переселения, проживающих в этом здании семей, в иное жилье.
Премьер-министр констатировал, что правительство совместно с Администрацией Сухума определит возможность приобретения семьям других равнозначных квартир в столице в первом полугодии 2023 года.
Во встрече принимал участие депутат Парламента-Народного Собрания Салакая Нарсоу.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.