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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА 3 ПО УЛИЦЕ НАЗАДЗЕ

Новости Вторник, 20 сентября 2022 20:52
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ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА 3 ПО УЛИЦЕ НАЗАДЗЕ

Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял жителей многоквартирного дома номер 3 по улице Назадзе в Сухуме. Темой встречи стали вопросы переселения, проживающих в этом здании семей, в иное жилье.

Премьер-министр констатировал, что правительство совместно с Администрацией Сухума определит возможность приобретения семьям других равнозначных квартир в столице в первом полугодии 2023 года.

Во встрече принимал участие депутат Парламента-Народного Собрания Салакая Нарсоу.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 20 сентября 2022 20:54

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