В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 20 сентября 2022. Абхазия-Информ. В местах Боевой Славы по направлению сел Каман, Гума (Шрома), Чабларха (Нижняя Линдава) Сухумского района состоялась военно-историческая поисковая экспедиция, посвященная 29-ой годовщине Сентябрьской наступательной операции Абхазской Армии по освобождению города Сухум, в которой приняли участие Государственный музей Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба – директор, Герой Абхазии Мзия Бейя, Ассоциация молодежи Абхазии «Апеипш» – руководитель Саид Куланба, Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) в лице Темура Реквава и Эсмы Квициния, сотрудники ЦСН Абхазии (рук. Джон Атумава).

Перед поисковой экспедицией стояли две задачи: поиск камня, на котором во время сентябрьской наступательной операции был высечен рисунок, автором которого является погибший 18 сентября 1993 г. командир 4-го батальона Герой Абхазии Рауф Джикирба и расчистка территории, возложение цветов и зажжение свечей в местах гибели бойцов Абхазской Армии по маршруту (Каман – Линдава):

– мемориала экипажа танка Т-55 «Мустнаг» (18.09.1993 г.);

– памятника погибшим в с. Гума (24.08.1992 г.);

– памятника погибшим бойцам Афоно-Эшерского батальона;

– памятные таблички: Джикирба Геннадия (18.07.1993), Губаз Юрия (25.07.1993), Джения Рамиза (3.11.1992), Дзапшба Инвера (10.07.1993), Пежева Заура (3.11.1992); Косян Артина и Агрба Рудика (16.09.1993); Самава Джемала (24.09.1993), Барцыц Кондрата (24.09.1993); Джикирба Рауфа (18.09.1993), Чачхалия Валерия (16.09.1993), Хонелия Едуарда (17.09.1993); Царгуш Адгура (18.09.1993); Гожба Мирода (18.09.1993), -Хинтба Алексея (18.09.1993); Кобахия Лаврентия (18.09.1993).

Инициативу найти указанный камень предложила ветеран ОВНА 1992 – 1993 гг., кавалер Ордена Леона Индира Малиа и Ассоциация молодежи Абхазии «Апеипш», которые обратились в Государственный музей Боевой Славы и Сухумское отделение ВААК для проведения совместной поисковой работы.

Немного предыстории:

16 сентября 1993 г. Абхазская Армия предприняла попытку наступления на Восточном и Гумистинском фронтах по освобождению столицы и всей Республики. На Гумистинском фронте наступление проходило с трех направлений: Ачадаро-Лечкопское, Маякское и Северное.

18 сентября 4-ый батальон 2-ой бригады под командованием Джикирба Рауфа (он был назначен командиром батальона в августе1993 г. вместо прикомандированного в штаб фронта Г. Смыр), вместе с другими подразделениями Гумистинского фронта на северном направлении принимал участие в боях в районе Нижней Линдавы. При выполнении боевой задачи погибли командир батальона Джикирба Рауф, комиссар 4-го батальона Гожба Мирод и воины - Хинтба Алексей, Кобахия Лаврентий и Царгуш Адгур.

Накануне операции, бойцы расположились недалеко от арены предстоящего боя. Вновь назначенный командир батальона Рауф Джикирба был профессиональным художником. Удобно расположившись около дерева, он стал высекать штык-ножом рисунок на найденном камне. Девушки-бойцы батальона Индира Малия, Рита Ажиба, Людмила Лейба и Ламара Базба (Царствия ей Небесного!) издалека наблюдали за ним. Этот момент запечатлелся в их памяти. На рассвете они шли в бой. Это было 17 сентября. А 18 сентября Рауф Джикирба погиб…

Давно и долго Индира Малия повествовала об этом мгновении в истории войны и предлагала организовать поиски. И вот свершилось! В результате поисковых работ камень найден! Интересно то, что мы уже теряли надежду обнаружить искомое, тогда как он спокойно лежал в квадрате х-4774044, у-7664618 (см. фото), у ног сотрудницы Сухумского отделения ВААК Бганба Шазины, которая прислонилась к дереву, чтобы запечатлеть процесс поисков. Она и обнаружила заветный камень. Немалая заслуга Индиры Малия, именно она почти точно показала место, где нужно было вести поисковую работу.

После предварительной обработки и очистки, на камне четко выступил силуэт рисунка, который автор так и не успел завершить…

Камень с рисунком был бережно передан в руки сотрудникам музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, где также хранятся личные вещи Героя Абхазии Рауфа Джикирба. Около его экспозиционной витрины камень займет место.

После выполнения Задачи № 1 члены Ассоциации молодежи Абхазии «Апеипш» вернулись в город, а сотрудники музея, объединившись с ветеранами 4-го батальона 2-ой бригады, которые ежегодно посещают места боевой Славы, вспоминая погибших соратников, проследовали дальше в направлении Линдава.

В ближайшие дни участники экспедиции продолжат путь и возложат цветы у памятных плит погибших защитников Родины по разработанному маршруту.

Участника акции выражают огромную благодарность сотрудникам «The HALO Trust» и ЦСН РА, а также Денису Дементьеву за поддержку и активное участие в организации экспедиции.