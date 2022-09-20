АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛАНА ГАГЛОЕВА С ГОДОВЩИНОЙ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ГОССУВЕРЕНИТЕТЕ ЮГО-ОСЕТИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Свидетельствую свое почтение и имею честь направить Вам и всему народу Республики Южная Осетия искренние поздравления по случаю 32-ой годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики.

Дата 20 сентября 1990 года входит в ряд важнейших в истории государства и символизирует храбрость и сплоченность народа.

Народ Южной Осетии прошел через тяжелые испытания и защитил свое Отечество от грузинского агрессора. Сегодня, празднуя День Республики Южная Осетия, мы также отдаем дань памяти павшим за ее свободу и независимость.

Южная Осетия твердо идет курсом укрепления своей государственности, активного социально-экономического развития, бережно хранит свою богатую культуру и традиции. Убежден, что трудолюбие и единство югоосетинского народа будут и далее прочной основой для эффективного развития страны.

Наши государства связывают крепкие братские узы, и я уверен, что отношения между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия будут и далее плодотворно развиваться в интересах народов наших стран.

В этот торжественный день, уважаемый Алан Эдуардович, желаю Вам и в Вашем лице героическому народу Южной Осетии мира, добра и процветания».