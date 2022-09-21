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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЮСТИЦИИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Среда, 21 сентября 2022 12:51
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ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЮСТИЦИИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 21 сентября 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве Юстиции Республики Южная Осетия г. Цхинвал прошла встреча Олега Гаглоева и Анри Барциц. Стороны обсудили практические шаги реализации пунктов подписанного соглашения о межведомственном взаимодействии. В частности, стороны согласовали создание совместной группы специалистов, работа которой планируется в дистанционном интерактивном формате, в целях совместной работы по созданию и совершенствованию систем ведомственного администрирования.

Анри Барциц проинформировал своего коллегу о том, что проходящие апробацию в абхазском минюсте программы могут быть адаптированы под технические требования югоосетинского минюста.

В свою очередь Олег Гаглоев сообщил о планах частичного перехода от государственного к частному нотариату в Южной Осетии и пообещал поделиться реализованным опытом. Также по словам главы югоосетинского минюста в разработке находятся программы электронного правительства.

Анри Барциц поблагодарил Олега Гаглоева за приглашение и передал поздравления с днем Республики всем сотрудникам Министерства Юстиции Южной Осетии.

В завершении встречи главы ведомств обменялись памятными подарками.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 21 сентября 2022 12:52

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