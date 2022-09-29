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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ЭПИДОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ И РАБОТУ СТОЛИЧНЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Новости Четверг, 29 сентября 2022 17:10
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В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ЭПИДОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ И РАБОТУ СТОЛИЧНЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Сухум. 29 сентября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел встречу с главврачами медучреждений Сухума. На встрече обсуждалась эпидемиологическая обстановка в стране, а также работа скорой помощи столицы, Республиканской детской больницы, детской поликлиники и инфекционной больницы Сухума.

Медики отметили снижение заболеваемости коронавирусной инфекции, обсудили маршрутизацию больных с COVID-19 в Гудаутскую ЦРБ, в том числе и детей,  проблемы нехватки медицинского персонала, а также оснащение медучреждении дополнительным оборудованием и машинами скорой помощи.

Эдуард Бутба дал поручение усилить взаимодействие между медучреждениями для транспортировки больных с COVID-19 в Гудаутскую ЦРБ, а также решить вопрос нехватки врачей в детской больнице.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 29 сентября 2022 17:12

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