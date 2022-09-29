ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ «КУБКА ПОБЕДЫ»
Сухум. 29 сентября 2022. Абхазия-Информ. Завершился традиционный IX Международный турнир по самбо среди юношей и девушек, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне 1992-93гг., посвященный памяти воинов-интернационалистов – «Кубок Победы».
В соревнованиях приняли участие 325 спортсмена из 14-ти команд, представляющих Российскую Федерацию, Луганскую Народную Республику и Республику Абхазия. Турнир продлился три дня.
Состоялись бои среди юношей и девушек 2007-209 г.р., 2010-2011 г.р. и 2012-2013 г.р.
Призовые места среди сборной команды РА распределились следующим образом:
1 место – Барателия Роберт, Гогохия Лука, Григорян Левон, Аристава Нарт, Хинтуба Нестор, Кожокарь Леон, Гоциридзе Николь.
2 место – Мадоян Грант, Титов Дамир, Бебия Айнар, Шакая Амина.
3 место – Езугбая Алмасхан, Мкртчян Михаил, Канделаки Давид.
29 сентября стартовали совместные пятидневные учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 3 октября.
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