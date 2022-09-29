ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ «КУБКА ПОБЕДЫ»

Сухум. 29 сентября 2022. Абхазия-Информ. Завершился традиционный IX Международный турнир по самбо среди юношей и девушек, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне 1992-93гг., посвященный памяти воинов-интернационалистов – «Кубок Победы».

В соревнованиях приняли участие 325 спортсмена из 14-ти команд, представляющих Российскую Федерацию, Луганскую Народную Республику и Республику Абхазия. Турнир продлился три дня.