ВСТРЕЧА С ДОБРОВОЛЬЦАМИ – ВЕТЕРАНАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 29 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания в канун Дня Победы и Независимости встретился с добровольцами из Северного Кавказа. Во встрече также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, советник президента Республики Абхазия по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал.

Приветствуя добровольцев, президент сказал: «Добрый день, дорогие друзья, дорогие братья! Рад вас видеть. Хочу поздравить с наступающим, большим для нас всех праздником и пожелать вам крепкого здоровья. Тот вклад, который вы внесли в нашу общую большую борьбу – неоценим. Мы этим очень дорожим, гордимся вами. Абсолютно уверен в том, что дальше история наших взаимоотношений будет развиваться. Большое вам спасибо за то, что вы есть».

Глава государства отметил, что такой состав не случаен.

«Все руководство страны готово к откровенному разговору с вами и обсуждению волнующих вас проблем», – подчеркнул президент.

В ходе встречи поднимались вопросы абхазского гражданства, временной прописки, пенсионного обеспечения добровольцев, открытия торгового представительства Абхазии в республиках Северного Кавказа.

Об этом сообщает сайт главы государства.