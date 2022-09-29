АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ СКАЧКИ И НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ В СЕЛЕ МОКВЕ
Сухум. 29 сентября 2022. Абхазия-Информ. В преддверии Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии президент Аслан Бжания посетил село Моква, где прошли праздничные народные гуляния и конноспортивные соревнования. Главу государства сопровождали спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, члены правительства, депутаты парламента.
В конноспортивных соревнованиях участие приняли лучшие жокеи страны.
Обладателем приза Кубка президента Республики Абхазия стал жокей Тимур Чхабелия.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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