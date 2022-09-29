ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ»

Сухум. 29 сентября 2022. Абхазия-Информ. Наставники и курсанты Высшей Школы милиции, министерства внутренних дел, сотрудники Управления по воспитательной работе и отдел информации и общественных связей МВД Абхазии провели патриотическую акцию «Дорогами героев» от Камана до Площади Свободы. Главная цель проводимого мероприятия – рассказать о ходе боевых действий во время Отечественной войны народа Абхазии, показать молодежи места сражений и гибели наших бойцов, чтобы они, в свою очередь, рассказали об этом подрастающему поколению и знали, как сложно далась наша Победа. Таким образом, будущие офицеры выражают благодарность всем воинам, кто самоотверженно защищал Родину и сложил головы за Победу.

Участники акции почтили память погибших в селе Яштуха. Это памятник всем танкистам и воинам других частей, сложившим головы в боях за освобождение столицы. А новый трофейный танк, захваченный в сентябре 1993 года и получивший номер 005, стал носить имя «Мустанг» в память о героях Апсны, вечно живущих в сердцах ее жителей.

В пути следования курсанты высшей школы милиции отработали тактические навыки передвижения по пересеченной местности, преодолевали препятствия, проходили в брод реку, учились переходить малыми группами, организовывать засаду, укрываться от возможного нападения и разрабатывать наступательные операции. Такие мероприятия повышают уровень знаний будущих офицеров о нашей истории, о нашей армии, о смысле Великой Победы нашего народа в борьбе за свободу Родины.

Марш бросок по дороге героев участники акции завершили на Площади Свободы. Министр внутренних дел Вальтер Бутба приветствовав будущих офицеров отметил, что прохождение ими такого дальнего пути в мирное время говорит о том, что военные подвиги не будут забыты.

Начальник Высшей Школы Милиции Игорь Базильский доложил министру о готовности к выполнению боевых задач по защите Родины вверенного ему подразделения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.