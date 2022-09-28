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Абхазия Информ

В МИД АБХАЗИИ РАССКАЗАЛИ, ЧТО СНИЗИТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЙНЫ С ГРУЗИЕЙ

Новости Среда, 28 сентября 2022 19:29
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В МИД АБХАЗИИ РАССКАЗАЛИ, ЧТО СНИЗИТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЙНЫ С ГРУЗИЕЙ

Сухум. 28 сентября 2022. Абхазия-Информ. Абхазские власти будут считать высокой вероятность войны с Грузией до подписания договора о неприменении силы. Об этом сообщил РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

Ардзинба заявил, что Грузия готова подписать соответствующий пакт в начале октября, в ходе очередного раунда Женевских дискуссий.

«Пока мы не подпишем с Грузией соглашение о неприменении силы на площадке Женевских дискуссий, а оно по-прежнему не подписано, мы будем считать вероятность войны высокой. А поскольку Грузия это соглашение не подписывает, то мы исходим из этого», – отметил он.

Инал Ардзинба добавил, что абхазские власти наблюдают, как в Грузии растут контракты на поставку боевых разведывательных беспилотников, расширяются контакты с НАТО и проходят совместные учения с США. По его словам, заметно и то, что Тбилиси сохраняет высокий уровень военных трат в госбюджете – около 300 миллионов долларов.

Он добавил, что очередной раунд Женевских дискуссий, который должен пройти 5-6 октября, является «прекрасной возможностью» подписать соглашение о неприменении силы с Грузией.

«Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение. Я могу официально заявить, что мы готовы к подписанию этого соглашения», – сказал Ардзинба.

Помимо этого, по его мнению, Вашингтон уже оказывает давление на Тбилиси для открытия так называемого «второго фронта». Геополитическую ситуацию в регионе контролирует глава Абхазии Аслан Бжания, заключил Инал Ардзинба.

Ранее глава МИД Абхазии рассказал о добровольцах, участвующих в спецоперации РФ на Украине.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 28 сентября 2022 19:32

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