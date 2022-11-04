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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Новости Пятница, 04 ноября 2022 18:31
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства. 

В поздравительном адресе говорится:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Поздравляю Вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с праздником – Днём народного единства.
Этот день символизируют беззаветную любовь к Родине, знаменует сплоченность и единение народа разных национальностей. 

Сегодня Россия переживает время масштабных вызовов и тяжелых испытаний, и только единство, солидарность всего многонационального народа России поможет поднять дух российской армии и достигнуть поставленных руководством страны задач.

Основным направлением внешней политики Республики Абхазия всегда было и остается укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией.

Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами.

В этот праздничный день желаю Вам, Владимир Владимирович,  и всем жителям Российской Федерации крепкого здоровья, благополучия и мирного неба».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 04 ноября 2022 18:35

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