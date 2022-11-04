АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Поздравляю Вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с праздником – Днём народного единства.

Этот день символизируют беззаветную любовь к Родине, знаменует сплоченность и единение народа разных национальностей.



Сегодня Россия переживает время масштабных вызовов и тяжелых испытаний, и только единство, солидарность всего многонационального народа России поможет поднять дух российской армии и достигнуть поставленных руководством страны задач.



Основным направлением внешней политики Республики Абхазия всегда было и остается укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией.



Искренне благодарны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей между нашими народами.



В этот праздничный день желаю Вам, Владимир Владимирович, и всем жителям Российской Федерации крепкого здоровья, благополучия и мирного неба».



