Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме в РДЮСШ борьбы бокса и тяжелой атлетики прошел Открытый юношеский турнир «День Рекордов». В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из Гагры Гудауты и Сухума. Столицу представляли воспитанники секции тяжелой атлетики Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и ДЮСШ борьбы бокса и тяжелой атлетики.

Соревнования прошли на хорошем уровне, спортсмены показали отличную подготовку и даже установили новые рекорды в тяжелой атлетике Абхазии.

Рекорды фиксируются в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

Лучшие результаты у атлетов: Герасима Галстян в вес/к 69 кг – 1 место, Эдуарда Григорян в вес/к 77кг – 1 место, Леона Допуа в вес/к 32кг – 1 место.

Также 1-место у Эдуарда Акобян в вес/к 61 кг и Левана Гемуа в вес/к 46 кг.

2-е место завоевали: Богдан Тепляков в вес/к 38 кг, Саид Акуция в вес/к 61 кг, Артур Саакян в вес/к 46 кг, Иван Зорников в вес/к 38 кг, Эрик Варельджян в вес/к 85 кг и Георгий Чижик в вес/к 34 кг.

Особо порадовали тренера и главного судью самые юные тяжелоатлеты – Леон Допуа, занявший 1-е место, успешно поднявший вес во всех шести попытках и Георгий Чижик в упорной борьбе завоевавший 2-е место.

Главный судья юношеского турнира – тренер Управления по делам молодежи и спорта, президент Федерации тяжелой атлетики РА Кутелия Тамаз.

Секретарь турнира – Джикирба Рауль.