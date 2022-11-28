 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР «ДЕНЬ РЕКОРДОВ»

Новости Понедельник, 28 ноября 2022 13:08
Оцените материал
(0 голосов)
ОТКРЫТЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР «ДЕНЬ РЕКОРДОВ»

Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме в РДЮСШ борьбы бокса и тяжелой атлетики прошел Открытый юношеский турнир «День Рекордов». В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из Гагры Гудауты и Сухума. Столицу представляли воспитанники секции тяжелой атлетики Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и ДЮСШ борьбы бокса и тяжелой атлетики.

Соревнования прошли на хорошем уровне, спортсмены показали отличную подготовку и даже установили новые рекорды в тяжелой атлетике Абхазии.

Рекорды фиксируются в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

Лучшие результаты у атлетов: Герасима Галстян в вес/к 69 кг – 1 место, Эдуарда Григорян в вес/к 77кг – 1 место, Леона Допуа в вес/к 32кг – 1 место.

Также 1-место у Эдуарда Акобян в вес/к 61 кг и Левана Гемуа в вес/к 46 кг.

2-е место завоевали: Богдан Тепляков в вес/к 38 кг, Саид Акуция в вес/к 61 кг, Артур Саакян в вес/к 46 кг, Иван Зорников в вес/к 38 кг, Эрик Варельджян в вес/к 85 кг и Георгий Чижик в вес/к 34 кг.

Особо порадовали тренера и главного судью самые юные тяжелоатлеты – Леон Допуа, занявший 1-е место, успешно поднявший вес во всех шести попытках и Георгий Чижик в упорной борьбе завоевавший 2-е место.

Главный судья юношеского турнира – тренер Управления по делам молодежи и спорта, президент Федерации тяжелой атлетики РА Кутелия Тамаз.

Секретарь турнира – Джикирба Рауль.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 28 ноября 2022 13:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН ЭШБА: ИНИЦИИРОВАНА ОТМЕНА МЕРЫ, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАРПЛАТ ЭДУАРД БУТБА: ОСОБОЕ МЕСТО В АБХАЗСКОЙ МЕДИЦИНЕ ЗАНИМАЮТ ДЕТИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.