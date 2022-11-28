ЭДУАРД БУТБА: ОСОБОЕ МЕСТО В АБХАЗСКОЙ МЕДИЦИНЕ ЗАНИМАЮТ ДЕТИ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба принял участие в открытии благотворительного форума «Время добрых дел» в Сухуме, который будет проходить с 28 ноября по 2 декабря в Сухуме в рамках акции «Миссия добро». Во встрече также участвовали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, глава Минпроса Инал Габлия, глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.

Приветствуя участников, Эдуард Бутба сказал :

«Уважаемый Дмитрий Геннадьевич, коллеги, дорогие гости!

Приветствую вас на открытии форума «Миссия добро» в Сухуме.

Вопросам сохранения здоровья людей, улучшения демографической ситуации, повышения уровня медицинского обслуживания – сегодня уделяется приоритетное внимание абхазского государства.

Совершенно особое место в абхазской медицине занимают дети с особенностями развития.

Сегодня в Детском реабилитационном центре наблюдается более 140 детей, периодически проходящих стационарное лечение. Сам центр технически оснащен и может конкурировать с российскими медучреждениями.

Очень важно, что эта тема занимает центральное место в повестке вашего мастер-класса, который объединил на своих площадках большое количество участников – учёных, экспертов, врачей из Абхазии и России.

В ходе мастер- класса вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, обменяться накопленным опытом и передовыми практиками. Уверен, что мастер-класс пройдёт в конструктивном, плодотворном ключе, а его рекомендации и предложения будут воплощены в жизнь.

Минздрав готов и будет оказывать вашей благородной миссии всякое содействие.



Желаю вам успехов».

Форум проходит при поддержке Миниздрава и Минпроса Абхазии.

Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Республике Абхазия, которое организует приезд в Абхазию ведущих российских врачей в области детского церебрального паралича (ДЦП) и профилактике проблем с опорно-двигательным аппаратом (ОДА) для проведения мастер-классов, обследований, консультаций с детьми с особенностями развития.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.