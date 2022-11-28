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Абхазия Информ

В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ДЕМОНТИРОВАНА КРУПНАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Новости Понедельник, 28 ноября 2022 13:33
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В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ДЕМОНТИРОВАНА КРУПНАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Гулрыпшском районе, в селе Мярхяул, в нежилом строении сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с районным отделом внутренних дел и службы государственной безопасности в результате проведенных оперативных мероприятий выявлена ферма по добыче криптовалют.

182 функционирующих майнинг-устройства демонтированы при участии специалистов департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики Абхазия, изъяты и помещены на склад временного хранения. Владельцы незаконно действующего объекта привечены к административной ответственности, общая мощность изъятого оборудования составила 364 кВт.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 28 ноября 2022 13:40

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