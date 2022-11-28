В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ДЕМОНТИРОВАНА КРУПНАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Гулрыпшском районе, в селе Мярхяул, в нежилом строении сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с районным отделом внутренних дел и службы государственной безопасности в результате проведенных оперативных мероприятий выявлена ферма по добыче криптовалют.