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Абхазия Информ

ВЫЯВИЛИ КОНТРАБАНДУ

Новости Понедельник, 28 ноября 2022 13:41
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Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в пос. Гечрипш, Гагрского района остановлена и подвергнута досмотру находящихся при ней вещей, гражданка Республики Абхазия.

В результате досмотра ручной клади обнаружена и впоследствии изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 10 600 шт. 

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 28 ноября 2022 13:42

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