ВЫЯВИЛИ КОНТРАБАНДУ

Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в пос. Гечрипш, Гагрского района остановлена и подвергнута досмотру находящихся при ней вещей, гражданка Республики Абхазия.

В результате досмотра ручной клади обнаружена и впоследствии изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 10 600 шт.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.