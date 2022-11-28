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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ДОМИНО

Новости Понедельник, 28 ноября 2022 13:42
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В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ДОМИНО

Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по домино. В нем приняли участие спортсмены из городов и районов республики.

По итогам чемпионата победителем стал сухумский спортсмен Алмас Габуния, второе место занял Артем Табарян из Сухума, бронзовым призером стал Дамей Пкин из Нового Афона.

Победитель и призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и денежными призами.

Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация домино Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 28 ноября 2022 13:43

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