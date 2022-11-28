В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ДОМИНО
Новости Понедельник, 28 ноября 2022 13:42
Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по домино. В нем приняли участие спортсмены из городов и районов республики.
По итогам чемпионата победителем стал сухумский спортсмен Алмас Габуния, второе место занял Артем Табарян из Сухума, бронзовым призером стал Дамей Пкин из Нового Афона.
Победитель и призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и денежными призами.
Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация домино Абхазии.