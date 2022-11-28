Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по домино. В нем приняли участие спортсмены из городов и районов республики.

По итогам чемпионата победителем стал сухумский спортсмен Алмас Габуния, второе место занял Артем Табарян из Сухума, бронзовым призером стал Дамей Пкин из Нового Афона.