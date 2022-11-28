СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО ТХЭКВОНДО ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА ТУРНИРЕ В СОЧИ

Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. В спортивно-гостиничном комплексе «Лоо-Арена» прошел турнир города Сочи по тхэквондо ИТФ. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из Новороссийска, Армавира, Сочи, Московской области, Воронежа, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Крыма, Севастополя и Республики Абхазия.

Абхазию представляли 33 спортсмена, которые завоевали 32 медали различного достоинства, а также сборная Абхазии заняла первое общекомандное место.