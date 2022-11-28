СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО ТХЭКВОНДО ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА ТУРНИРЕ В СОЧИ
Сухум. 28 ноября 2022. Абхазия-Информ. В спортивно-гостиничном комплексе «Лоо-Арена» прошел турнир города Сочи по тхэквондо ИТФ. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из Новороссийска, Армавира, Сочи, Московской области, Воронежа, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Крыма, Севастополя и Республики Абхазия.
Абхазию представляли 33 спортсмена, которые завоевали 32 медали различного достоинства, а также сборная Абхазии заняла первое общекомандное место.
Первые места заняли: Инал Смыр, Амелия Сичинава, Людмила Иванова, Вероника Чакрян, Богдан Ахрютин, Милена Косян, Тамаз Торчинава, Георгий Ходжава, Даниил Сарян, Гурген Терзян, Сергей Барциц, Арсен Челикян, Тигран Хамалян, Элизбар Ермолаев, Георгий Читанава, Аркадий Саркисян, Дамир Ванаба и Роланд Абрамян.
Серебряными призерами турнира стали: Наира Эксузян, Камила Папазян, Рамина Атулян, Григорий Барциц, Неонила Ахрютина, Арман Оксузян, Давид Кочконян, Данила Миносян и Даниэл Манукян.
Третьи места заняли: Аурика Кузнецова, Борис Мхонджия, Андрей Миносян, Артур Кансузян и Андрей Халайджян.
Тренируют спортсменов Тимур Барциц, Ахра Еник, Саида Гунба, Эдуард Арзуманян, Нугзар Торчинава и Инал Ажиба.
Тренеры выражают благодарность президенту Федерации тхэквондо Абхазии Отару Гогуа.