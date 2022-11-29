Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба проинспектировал строительно-ремонтные работы лаборатории в Детской республиканской больнице.

«По замене оборудования в лаборатории Детской республиканской больницы вопрос стоял остро давно. Оборудование закуплено несколько месяцев назад, но так как был летний сезон, и в больницу поступало много детей с ротавирусной инфекцией, на лаборатории были колоссальные нагрузки. В этой связи, мы приняли решение отсрочить до осени ремонт помещений. На сегодняшний день нам одобрено финансирование, начаты ремонтные работы во всех помещениях», – сообщил Эдуард Бутба.