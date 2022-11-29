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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ В ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Новости Вторник, 29 ноября 2022 15:33
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ЭДУАРД БУТБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ В ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба проинспектировал строительно-ремонтные работы лаборатории в Детской республиканской больнице.

«По замене оборудования в лаборатории Детской республиканской больницы вопрос стоял остро давно. Оборудование закуплено несколько месяцев назад, но так как был летний сезон, и в больницу поступало много детей с ротавирусной инфекцией, на лаборатории были колоссальные нагрузки. В этой связи, мы приняли решение отсрочить до осени ремонт помещений. На сегодняшний день нам одобрено финансирование, начаты ремонтные работы во всех помещениях», – сообщил Эдуард Бутба.

Проект по капитальному ремонту лаборатории был разработан совместно со специалистами государственной компании «Апсныргылара».

Ремонтные работы стартовали с демонтажа старых полов, окон и канализационных труб. Рабочие планируют укладку нового пола, настенной плитки, линий коммуникаций. В помещении будут выполнены отделочные и покрасочные работы, заменена проводка, сделана новая входная группа.

Кроме того, подрядчики проведут работы по монтажу сплит-системы кондиционированию, замене вентиляции.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 29 ноября 2022 15:39

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