ЭДУАРД БУТБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ В ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба проинспектировал строительно-ремонтные работы лаборатории в Детской республиканской больнице.
«По замене оборудования в лаборатории Детской республиканской больницы вопрос стоял остро давно. Оборудование закуплено несколько месяцев назад, но так как был летний сезон, и в больницу поступало много детей с ротавирусной инфекцией, на лаборатории были колоссальные нагрузки. В этой связи, мы приняли решение отсрочить до осени ремонт помещений. На сегодняшний день нам одобрено финансирование, начаты ремонтные работы во всех помещениях», – сообщил Эдуард Бутба.
Проект по капитальному ремонту лаборатории был разработан совместно со специалистами государственной компании «Апсныргылара».
Ремонтные работы стартовали с демонтажа старых полов, окон и канализационных труб. Рабочие планируют укладку нового пола, настенной плитки, линий коммуникаций. В помещении будут выполнены отделочные и покрасочные работы, заменена проводка, сделана новая входная группа.
Кроме того, подрядчики проведут работы по монтажу сплит-системы кондиционированию, замене вентиляции.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.