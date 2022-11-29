Конкурс Россотрудничества «Контекст» адресован студентам факультетов журналистики стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Цель конкурса – развитие сотрудничества в сфере информационной политики и массовых коммуникаций между странами, популяризация современных форм обучения и внедрение лучших образовательных практик в области технологий массовой информации и медиаменеджмента, а также поддержка молодых журналистов.

Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. Срок приема заявок на конкурс «Контекст» продлен до 6 декабря. Решение принято оргкомитетом по итогам запросов участников из разных стран на дополнительное время, необходимое для формирования конкурсных заявок.

Конкурс проводится в дистанционном формате. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на официальном сайте конкурса http://mediakonkurs.ru.

7 декабря международное жюри, в которое приглашены российские и зарубежные эксперты в области журналистики и филологии, определит победителей в номинациях «Лучшая публикация в СМИ», «Лучший пост в социальных сетях», «Лучший видеорепортаж», «Лучшее видео для социальных сетей», «Лучший аудиорепортаж», «Лучший подкаст», «Лучшее интервью» (в категориях «текстовое», «аудио», «видео»).

Каждый конкурсант получит именной сертификат, а 35 победителям вручат именные дипломы и подарки – умную колонку «Яндекс.Станция» и трехмесячную подписку на «Яндекс.Плюс».

Особый приз для победителей конкурса «Контекст» – возможность прокачать навыки профессионального журналиста на занятиях Медиашколы, которые пройдут с 12 по 15 декабря в очном формате на площадке Белорусско-Российского университета (г. Могилёв, Республика Беларусь). Расходы на проезд, проживание и питание участников организаторы берут на себя.

Оператор конкурса и Медиашколы – Коммуникационное агентство АГТ.

Вся информация о конкурсе и Медиашколе публикуется на официальном сайте http://mediakonkurs.ru.