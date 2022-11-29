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Абхазия Информ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В ГОРОДЕ КРАСНОДАР

Новости Вторник, 29 ноября 2022 15:47
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ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В ГОРОДЕ КРАСНОДАР

Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. Представители Центра развития сельского хозяйства и села приняли участие в 29-ой Международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции, которая проходила 22-25 ноября в городе Краснодар, Россия.

Выставка «ЮГАГРО» – самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции.

Участники выставки имеют возможность продемонстрировать свою продукцию 14381 руководителю и специалисту предприятий агропромышленного комплекса – агрохолдинги, крестьянско-фермерские хозяйства, перерабатывающие производства, зерновые компании и другие.

«Мы поехали на выставку с целью ознакомления с передовыми инновационными технологиями в сфере сельского хозяйства. В 2019 году мы уже посещали выставку, интересовались такой технологией, как обработка сельскохозяйственных угодий дроном, смогли вживую увидеть, как это работает и пообщаться непосредственно с производителем, который рассказал нам о преимуществах использования дрона и о самой технологии. У этого же производителя в последствии мы и приобрели этот сельскохозяйственный дрон», – рассказал специалист Центра Тимур Мукба.

По его словам, за три года произошел большой скачок в развитии сельскохозяйственных дронов. Сейчас в наличии у Центра развития сельского хозяйства и села 10-литровый дрон, между тем, на выставке были представлены уже дроны, вмещающие не менее 30 литров.

«Технологии развиваются, прогресс не стоит на месте. Мы немного отстаем от мировых тенденций в сфере сельского хозяйства, но нужно понимать и специфику нашего сельского хозяйства. Нам, на мой взгляд, нужно делать упор на плодовые культуры, на цитрусовые – в этой сфере мы можем составить конкуренцию. Основная задача нашего сельского хозяйства – заполнить внутренний рынок свежими фруктами и овощами, хотя бы в летний период, чтобы мы могли не завозить, а своей продукцией накормить себя и наших гостей. Это возможно, но требует времени, финансов и труда», – говорит Мукба.

На выставке была представлена в основном техника, предназначенная для огромных сельскохозяйственных угодий для выращивания и сбора урожая пшеницы, ржи, ячменя, что не представляет на данный момент большого интереса для сельского хозяйства Абхазии.

«У нас все-таки другое сельское хозяйство, в основном это плодовые, косточковые. Кроме того, эта техника рассчитана на акры земли, у нас таких территорий просто нет, у нас и полей ровных мало, у нас же гористая местность. В наших условиях дрон – наиболее оптимальный вариант для обработки, потому что техника не может заехать – местность на склонах. С дроном все эти проблемы решаются, поэтому мы его и приобрели. Это те условия, в которых мы находимся, нужно принимать их. Многие страны со схожим ландшафтом добиваются успеха в сельском хозяйстве. У нас тоже есть такая возможность»,в – уверен Мукба.

У участников выставки была возможность пообщаться, обменяться полезными

контактами.

«Мы общались с производителями саженцев персика, яблони, голубики, авокадо в Италии. Это огромный питомник, они работают уже более 100 лет. У них 18 га, холодильник – крупнейший в Европе. Они производят огромное количество саженцев ежегодно и выпускают книгу по каждому сорту, по каждой культуре, какие возникали проблемы и их решение. Они тоже подсказали нам, какие сорта будут более устойчивы в нашем регионе – это, в основном, интенсивные сады. Мы планируем в будущем к ним поехать», – рассказывает Тимур Мукба.

Всего было представлено четыре павильона с сельскохозяйственной техникой,

оборудованием и химией. Агроном Центра Георгий Пантия подобрал наиболее

необходимые и подходящие для Абхазии препараты.

Представители Центра также посетили несколько лекций по дронам, обработке и анализу почвы.

Центр развития сельского хозяйства и села начал свою деятельность в 2017 году в рамках совместной программы ЕС-ПРООН по развитию сельских территорий (ENPARD).

Центр представляет собой коллектив специалистов, имеющих опыт в области развития сельского хозяйства.

Центр предоставляет бесплатные консультации ветеринара и агронома, а также консультации юриста, бизнес-эксперта и эксперта по планированию.

Специалисты Центра с 2020 года осуществляют программу по улучшению пород КРС в Абхазии, а также реализуют ряд других проектов, таких как предоставление услуг по анализу почвы и подготовке последующих рекомендаций, обработка сельскохозяйственных культур сельскохозяйственным дроном, проведение сельскохозяйственных ярмарок и др.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 29 ноября 2022 15:57

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