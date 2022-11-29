РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел еженедельное рабочее совещание с руководством правительства. Главе государства был представлен отчет о выполнении поручений по актуальным вопросам энергообеспечения, данных президентом на прошлой неделе. Они касались объема и условий перетока электроэнергии из Российской Федерации, который был осуществлен 22 ноября текущего года и график ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара».

На сегодняшний день, по информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 млн кВт/ч Однако, этого объема недостаточно: чтобы обеспечить республику бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 млн кВт/ч.



«Сейчас у нас суточное потребление 8,7 млн.кВт.ч., из них порядка 6,6 млн кВт/ч – это российский свет, около 2-х млн кВт/ч мы получаем из ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений», – отметила Кристина Озган.



Что касается реконструкции ВЛ «Ачгуара» вице-премьер доложила, что сотрудники «Черноморэнерго» приступили к ремонтным работам, совместно с привлеченными для оказания содействия в ремонте ВЛ специалистами. Согласно графику, ремонтные работы на ВЛ «Ачгуара» завершатся до конца декабря этого года.

Аслан Бжания обратил особое внимание на важность того, что все решения в данном вопросе должны быть выверенными.

«Поставленные задачи должны быть решены в кратчайшие сроки», –подчеркнул глава государства.



В ходе совещания также обсудили повестку предстоящей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.