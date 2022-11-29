 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Новости Вторник, 29 ноября 2022 15:58
Оцените материал
(0 голосов)
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел еженедельное рабочее совещание с руководством правительства. Главе государства был представлен отчет  о выполнении  поручений по актуальным вопросам энергообеспечения,  данных президентом  на прошлой неделе.  Они касались  объема  и условий перетока электроэнергии из Российской Федерации, который был осуществлен 22 ноября текущего года и график ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара».

На сегодняшний день, по информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган,  с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 млн кВт/ч Однако, этого объема недостаточно:  чтобы обеспечить республику бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 млн кВт/ч.

«Сейчас у нас суточное потребление 8,7 млн.кВт.ч., из них порядка 6,6 млн кВт/ч – это российский свет, около 2-х млн кВт/ч мы получаем из ИнгурГЭС. Также проводятся рабочие встречи с руководством станции для того, чтобы понять, может ли ИнгурГЭС увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. На этой неделе мы представим согласованный график, чтобы понять, сможем ли мы избежать отключений», – отметила Кристина Озган.

Что касается  реконструкции ВЛ «Ачгуара»  вице-премьер  доложила, что сотрудники «Черноморэнерго» приступили к ремонтным работам, совместно с  привлеченными для оказания содействия в ремонте ВЛ специалистами. Согласно графику, ремонтные работы на ВЛ «Ачгуара» завершатся до конца декабря этого года.

Аслан Бжания обратил особое внимание на важность того, что  все решения в данном вопросе должны быть выверенными.

«Поставленные задачи должны быть решены в кратчайшие сроки», –подчеркнул глава государства.

В ходе совещания также обсудили повестку предстоящей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 29 ноября 2022 16:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В ГОРОДЕ КРАСНОДАР
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.