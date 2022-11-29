ГАИ ПЕРЕШЛО НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Чкадуа поднял вопрос об имевших место за прошедшие выходные дни дорожно-транспортных происшествиях с тяжкими последствиями.

Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. Экстренное совещание по вопросам дорожной безопасности провел заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа. В Министерство были приглашены начальники отделов Госавтоинспекции всех территориальных подразделений органов внутренних дел.

О состоянии аварийности на дорогах и деталях ДТП доложил начальник Управления ГАИ МВД Батал Агрба.

«Несмотря на усиление работы Госавтоинспекции в текущем месяце и высоких показателях профилактики ДТП, работа ГАИ требует еще больших усилий», – отметил Беслан Чкадуа.

Как уточнил замминистра, в первую очередь выявляются аварийноопасные нарушения правил дорожного движения, а это превышение скоростного режима, управление транспортом в нетрезвом состоянии – алкогольном и наркотическом.

Начальники отделов ГАИ доложили о работе вверенных подразделений, а так же обсудили проблемные вопросы, в том числе в части привлечения к соответствующей ответственности злостных нарушителей.

Беслан Чкадуа довел до сведения присутствующих, что со стороны МВД на рассмотрение правительства уже представлены проекты о внесении изменений в действующие законодательные акты, предусматривающие ужесточение ответственности за ряд правонарушений в области безопасности дорожного движения. В частности – ужесточение санкции за управление транспортом в состоянии опьянения, а так же едет процесс об разграничении наркотического от алкогольного опьянения с применением ареста для данной категории водителей.

Замминистра отметил, что усиление работы инспекторов ГАИ и ужесточение мер наказания за нарушения ПДД – это основы предотвращения тяжких последствий ДТП.

По итогам совещания Беслан Чкадуа дал распоряжение службам ГАИ внепланово перейти на усиленный круглосуточный режим работы.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.