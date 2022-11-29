ЛЕОН ЦВИЖБА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПАРАТХЭКВОНДО

Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прошел в Воронеже в спортивном комплексе «Согдиана-Скиф». В соревновании приняли участие 85 спортсменов из разных регионов России. В их числе и абхазский спортсмен, президент Паралимпийского комитета Абхазии Леон Цвижба, который занял второе место в весовой категории до 75 кг. Спортсмен представлял Краснодарский край.

На чемпионате Леон провел три боя, уверенно дошел до финала соревнований, но в финальном бою, из-за травмы колена, уступил дагестанскому спортсмену.

Паратхэквондо – паралимпийский вид спорта для людей с частичной или полной ампутацией верхних конечностей. В отличие от обычного тхэквондо в паратхэквондо нет ударов в голову – только в электронный жилет, удар в который фиксируется специальной системой.