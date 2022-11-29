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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Новости Вторник, 29 ноября 2022 16:28
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В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. В фитнес-клубе «Elite Sport» прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в 11 весовых категориях среди юношей и девушек со всех районов Абхазии. 

По итогам турнира в дисциплине «подъем на бицепс» Александр Кутов и Аслан Мирзоев заняли первые места, Давид Анчабадзе и Виталий Коромных стали вторыми, третье место занял Саид Сангулия.

В дисциплине «народный жим» Беслан Хаджимба, Арсен Мирзоев и Нар Тания стали победителями, Юрий Цушба и Даниил Зайцев заняли вторые места.

В дисциплине «жим лежа» первые места заняли: Наталья Костарева, Даниил Чолария, Давид Шанава, Александр Белый, Саид Сангулия, Никита Кондратьев, Максим Петров, Валентин Дроздюк, Айгюль Кар, Шазина Бганба, Алан Квициния, Ираклий Какубава, Вахтанг Каракечба, Евгений Тапкин и Нар Тания.

Серебряными призерами стали: Ервант Акопян, Эдуард Григорян, Арсен Мирзоев и Андрей Смирнов.

Герасим Галстян и Рифат Кантемиров стали бронзовыми призерами турнира.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 29 ноября 2022 16:31

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