В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. В фитнес-клубе «Elite Sport» прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в 11 весовых категориях среди юношей и девушек со всех районов Абхазии.

По итогам турнира в дисциплине «подъем на бицепс» Александр Кутов и Аслан Мирзоев заняли первые места, Давид Анчабадзе и Виталий Коромных стали вторыми, третье место занял Саид Сангулия.