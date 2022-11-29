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Абхазия Информ

МЕЧТА ТРИСТАНА – ВЫСТУПАТЬ ПОД АБХАЗСКИМ ФЛАГОМ

Новости Вторник, 29 ноября 2022 16:52
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МЕЧТА ТРИСТАНА – ВЫСТУПАТЬ ПОД АБХАЗСКИМ ФЛАГОМ

Сухум. 29 ноября 2022. Абхазия-Информ. Тристану всего 15 лет, девять из них он занимается шахматами. Уже в начале следующего года Тристан сразится с лучшими шахматистами России за звание чемпиона.

Путевку на турнир высшей лиги Тристан завоевал на первенстве Южного федерального округа (ЮФО), где вошел в четверку лидеров, а также смог прибавить к своему рейтингу в классических шахматах 117 пунктов, это отличный результат. Попадание в высшую лигу – огромный шаг в профессиональной карьере шахматиста. А победа в турнире обеспечивает путевку на чемпионат мира.

Также в этом году юный шахматист стал первым победителем из Абхазии за всю историю проведения международного шахматного фестиваля «Абхазия Опен», – ему удалось опередить опытных мастеров.

Мечта Тристана - выступать под абхазским флагом и зарабатывать победы в копилку родной страны, но, как и для других абхазских спортсменов, для него это пока недоступно. Тристану приходится выступать от Краснодарского края. Он уже более трех лет числится в сочинской шахматной школе и занимается у российского тренера, международного мастера Мирана Оганьяна.

«Он хочет прославлять свою страну, но международная шахматная ассоциация FIDE не признает Абхазию, и Грузия продолжает препятствовать нам в решении этого вопроса. Если он будет выступать от Абхазии, то не сможет получать шахматный рейтинг, без которого невозможно построить карьеру, стать мастером спорта и в дальнейшем гроссмейстером», – рассказала мама Тристана Кама Шулумба.

С такой дискриминацией сталкиваются наши спортсмены и в других видах спорта. Преодолеть политическое давление Грузии против участия Абхазии в международных спортивных мероприятиях удается не часто. Так, в 2011 году в нашей стране прошло мировое первенство по домино, вопреки препятствиям, которые чинило правительство Грузии через свои дипломатические представительства. А в 2015 году команда из Абхазии приняла участие в чемпионате мира по каратэ кекусинкай в Хабаровске, где собрались спортсмены из 44 стран.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 29 ноября 2022 16:57

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