КМ УТВЕРДИЛ КВОТЫ НА ВЫЛОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство дало согласие Министерству сельского хозяйства на выделение квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг.:

– восьми юридическим лицам, осуществляющим добычу (вылов) и переработку хамсы в рыбную муку и рыбий жир (ООО с иностранными инвестициями «Хамса», совместному предприятию «Абхазморпром», ООО «БлэкСииФиш», 00О «Апсыдз Бат и Бек», ООО СП «Сухумский рыбокомбинат плюс», ООО СП «Сухумский рыбокомбинат», ООО «Сухумское рыболовецкое хозяйство», 000 СП «Сухумское рыболовецкое хозяйство N1») с использованием 18 судов ловцов);

– российским рыбодобывающим предприятиям с использованием двух рыболовецких судов (чистая вместимость каждого из них не должна превышать 240 регистровых тонн);

– юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Абхазии, осуществляющим вылов рыбы (хамса, ставрида) для обеспечения внутреннего рынка, с использованием 10 судов (ловцов).

В осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг. запрещается экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением вывоза промысловой рыбы (мороженой) российскими рыбодобывающими предприятиями.

Также запрещается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг. привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами.

Госкомитету по экологии поручено в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг.:

а) создать штаб рыбной путины;

б) обеспечить контроль за общим количеством судов, принимающих участие в промысле;

в) запретить сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море, в случае обнаружения сброса рыбы в море в обязательном порядке направлять соответствующие материалы в Минсельхоз РА.

Кроме того запрещается:

лов рыбы рыболовецкими судами в 500-метровой зоне от береговой линии повсеместно;

мойка орудий лова, палубных и трюмных помещений ближе трех миль от береговой линии;

осуществление лова рыбы, стоянка рыболовецких и транспортных судов в запретных районах и предустьях зон рек Псоу, Бзып, Мчышта, Гумиста, Кяласур, Кодор, Аалдзга и Ингур.