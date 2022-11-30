КМ УТВЕРДИЛ КВОТЫ НА ВЫЛОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство дало согласие Министерству сельского хозяйства на выделение квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг.:
– восьми юридическим лицам, осуществляющим добычу (вылов) и переработку хамсы в рыбную муку и рыбий жир (ООО с иностранными инвестициями «Хамса», совместному предприятию «Абхазморпром», ООО «БлэкСииФиш», 00О «Апсыдз Бат и Бек», ООО СП «Сухумский рыбокомбинат плюс», ООО СП «Сухумский рыбокомбинат», ООО «Сухумское рыболовецкое хозяйство», 000 СП «Сухумское рыболовецкое хозяйство N1») с использованием 18 судов ловцов);
– российским рыбодобывающим предприятиям с использованием двух рыболовецких судов (чистая вместимость каждого из них не должна превышать 240 регистровых тонн);
– юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Абхазии, осуществляющим вылов рыбы (хамса, ставрида) для обеспечения внутреннего рынка, с использованием 10 судов (ловцов).
В осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг. запрещается экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением вывоза промысловой рыбы (мороженой) российскими рыбодобывающими предприятиями.
Также запрещается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг. привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами.
Госкомитету по экологии поручено в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг.:
а) создать штаб рыбной путины;
б) обеспечить контроль за общим количеством судов, принимающих участие в промысле;
в) запретить сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море, в случае обнаружения сброса рыбы в море в обязательном порядке направлять соответствующие материалы в Минсельхоз РА.
Кроме того запрещается:
лов рыбы рыболовецкими судами в 500-метровой зоне от береговой линии повсеместно;
мойка орудий лова, палубных и трюмных помещений ближе трех миль от береговой линии;
осуществление лова рыбы, стоянка рыболовецких и транспортных судов в запретных районах и предустьях зон рек Псоу, Бзып, Мчышта, Гумиста, Кяласур, Кодор, Аалдзга и Ингур.
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