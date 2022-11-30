 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КМ УТВЕРДИЛ КВОТЫ НА ВЫЛОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Новости Среда, 30 ноября 2022 16:36
Оцените материал
(0 голосов)
КМ УТВЕРДИЛ КВОТЫ НА ВЫЛОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство дало согласие Министерству сельского хозяйства на выделение квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг.:

– восьми   юридическим лицам, осуществляющим добычу (вылов) и переработку хамсы в рыбную муку и рыбий жир (ООО с иностранными инвестициями «Хамса», совместному предприятию «Абхазморпром», ООО «БлэкСииФиш», 00О «Апсыдз Бат и Бек», ООО СП «Сухумский рыбокомбинат плюс», ООО СП «Сухумский рыбокомбинат», ООО «Сухумское рыболовецкое хозяйство», 000 СП «Сухумское рыболовецкое хозяйство N1») с использованием 18 судов ловцов);

– российским рыбодобывающим предприятиям с использованием двух рыболовецких судов (чистая вместимость каждого из них не должна превышать 240 регистровых тонн);

– юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Абхазии, осуществляющим вылов рыбы (хамса, ставрида) для обеспечения внутреннего рынка, с использованием 10 судов (ловцов).

В осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг. запрещается экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением вывоза промысловой рыбы (мороженой) российскими рыбодобывающими предприятиями.

Также запрещается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг. привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами.

Госкомитету по экологии поручено в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг.:

а) создать штаб рыбной путины;

б) обеспечить контроль за общим количеством судов, принимающих участие в промысле;

в) запретить сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море, в случае обнаружения сброса рыбы в море в обязательном порядке направлять соответствующие материалы в Минсельхоз РА.

Кроме того запрещается:

лов рыбы рыболовецкими судами в 500-метровой зоне от береговой линии повсеместно;

мойка орудий лова, палубных и трюмных помещений ближе трех миль от береговой линии;

осуществление лова рыбы, стоянка рыболовецких и транспортных судов в запретных районах и предустьях зон рек Псоу, Бзып, Мчышта, Гумиста, Кяласур, Кодор, Аалдзга и Ингур.

Прочитано 6 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕЧТА ТРИСТАНА – ВЫСТУПАТЬ ПОД АБХАЗСКИМ ФЛАГОМ УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.