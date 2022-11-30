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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Новости Среда, 30 ноября 2022 16:43
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УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил плату за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг. в Республике Абхазия:

Барабуля за 1 тонну – 16 800 рублей;

Мерланг за 1 тонну – 9 520 рублей;

Хамса за 1 тонну – 1 800 рублей;

Шпрот (килька) за 1 тонну - 1 050 рублей;

Ставрида за 1 тонну – 14 000 рублей;

Камбала-калкан за 1 тонну – 73 000 рублей;

Прочие   (кефаль,   катран,   скаты   (морская   лиса   и морской   кот),   горбыль,   скорпена,   бычки,   луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) за 1 тонну – 16 800 рублей.

Министерству сельского хозяйства предписано обеспечить взимание   платы   за   пользование  водными   биологическими   ресурсами   и контроль за их зачислением в республиканский бюджет.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 30 ноября 2022 16:47

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