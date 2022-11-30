УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил плату за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг. в Республике Абхазия:

Барабуля за 1 тонну – 16 800 рублей;

Мерланг за 1 тонну – 9 520 рублей;