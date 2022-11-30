УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил плату за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг. в Республике Абхазия:
Барабуля за 1 тонну – 16 800 рублей;
Мерланг за 1 тонну – 9 520 рублей;
Хамса за 1 тонну – 1 800 рублей;
Шпрот (килька) за 1 тонну - 1 050 рублей;
Ставрида за 1 тонну – 14 000 рублей;
Камбала-калкан за 1 тонну – 73 000 рублей;
Прочие (кефаль, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скорпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) за 1 тонну – 16 800 рублей.
Министерству сельского хозяйства предписано обеспечить взимание платы за пользование водными биологическими ресурсами и контроль за их зачислением в республиканский бюджет.
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