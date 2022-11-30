 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Новости Среда, 30 ноября 2022 16:47
Оцените материал
(0 голосов)
УТВЕРЖДЕН ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство утвердило общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг.:

Хамса (черноморская и азовская) 35 000 тонн;

Ставрида 280 тонн;

Барабуля 65 тонн;

Шпрот (килька) 500 тонн;

Кефали (лобан, сингиль, остронос) 95 тонн;

Мерланг 35 тонн;

Катран 1,3тонны;

Камбала-калкан 6 тонн;

Скаты (морская лиса и морской кот) 20 тонн;

Луфарь, пеламида 250 тонн;

Смарида 30тонн;

Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, сарган, скорпена и пр.) 63 тонны.

Прогноз запаса на путину 2022-2023 гг. основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как средний и со средней жирностью.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 30 ноября 2022 16:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ДОМА ОТДЫХА «ДОМ ТВОРЧЕСТВА ИМ. Д. ГУЛИА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.