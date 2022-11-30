УТВЕРЖДЕН ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство утвердило общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг.:
Хамса (черноморская и азовская) 35 000 тонн;
Ставрида 280 тонн;
Барабуля 65 тонн;
Шпрот (килька) 500 тонн;
Кефали (лобан, сингиль, остронос) 95 тонн;
Мерланг 35 тонн;
Катран 1,3тонны;
Камбала-калкан 6 тонн;
Скаты (морская лиса и морской кот) 20 тонн;
Луфарь, пеламида 250 тонн;
Смарида 30тонн;
Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, сарган, скорпена и пр.) 63 тонны.
Прогноз запаса на путину 2022-2023 гг. основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как средний и со средней жирностью.
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