УТВЕРЖДЕН ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство утвердило общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2022-2023 гг.:

Барабуля 65 тонн;

Шпрот (килька) 500 тонн;

Кефали (лобан, сингиль, остронос) 95 тонн;

Мерланг 35 тонн;

Катран 1,3тонны;

Камбала-калкан 6 тонн;

Скаты (морская лиса и морской кот) 20 тонн;

Луфарь, пеламида 250 тонн;

Смарида 30тонн;

Прочие (темный горбыль, сельдь, карась-ласкирь, сарган, скорпена и пр.) 63 тонны.

Прогноз запаса на путину 2022-2023 гг. основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как средний и со средней жирностью.