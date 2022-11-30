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Абхазия Информ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ДОМА ОТДЫХА «ДОМ ТВОРЧЕСТВА ИМ. Д. ГУЛИА»

Новости Среда, 30 ноября 2022 16:51
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ДОМА ОТДЫХА «ДОМ ТВОРЧЕСТВА ИМ. Д. ГУЛИА»

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Кабмин дал согласие Госкомимуществу внести изменения в договор аренды имущества Дома отдыха «Дом творчества имени Д. Гулиа», подписанный между Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации и ООО «Ассоциация предприятий Минатома».

Кабинет министров разрешил арендатору:

произвести демонтаж пирса, пляжного корпуса и спортзала на арендованном земельном участке территории дома отдыха, по согласованию с арендодателем, УКС и министерством культуры РА на месте демонтированных объектов произвести строительство нового пляжного корпуса и пирса, а также лечебно-оздоровительного комплекса;

построенные (реконструированные) за счет арендатора объекты на арендованном земельном участке являются собственностью арендодателя и подлежат передаче арендатору после ввода их в эксплуатацию по акту приема-передачи имущества без начисления арендной платы, путем заключения дополнительного соглашения к договору аренды о внесении изменений в инвентаризационную опись и акт приема-передачи.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 30 ноября 2022 16:54

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