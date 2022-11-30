АБХАЗИЯ И СИРИЯ ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство приняло постановление о проведении переговоров и подписании «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики о взаимном учреждении торговых представительств».

Учреждение Торговых представительств ни в чем не затрагивает прав физических и юридических лиц Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики и поддерживает непосредственные отношения друг с другом, в частности, в целях заключения и исполнения договоров, связанных с осуществлением торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Торговые представительства не отвечают по обязательствам физических и юридических лиц, равно как физические и юридические лица не отвечают по обязательствам Торговых представительств.

По договоренности Сторон отделения Торговых представительств могут быть открыты в других городах государств пребывания.