АБХАЗИЯ И СИРИЯ ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство приняло постановление о проведении переговоров и подписании «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики о взаимном учреждении торговых представительств».
Торговые представительства не отвечают по обязательствам физических и юридических лиц, равно как физические и юридические лица не отвечают по обязательствам Торговых представительств.
По договоренности Сторон отделения Торговых представительств могут быть открыты в других городах государств пребывания.
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