ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ДОБЫЧУ КРИПТОВАЛЮТЫ
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров внес изменения в постановление «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют» от 8 декабря 2020 года №137.
В соответствии с внесенными изменениями продлевается запрет до 31 декабря 2023 года на потребление электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей.
До 31 декабря 2023 года продлевается временное ограничение на ввоз на территорию Абхазии товаров (вычислительных машин, оборудования комплектующих к вычислительным машинам и оборудованию) из товарных позиций 8471, 8473, 8537 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
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