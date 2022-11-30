ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ДОБЫЧУ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров внес изменения в постановление «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют» от 8 декабря 2020 года №137.

В соответствии с внесенными изменениями продлевается запрет до 31 декабря 2023 года на потребление электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей.