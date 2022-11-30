ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ЗАГОТОВКУ ЕЛЕЙ И ПИХТЫ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров запретил заготовку на территории Республики Абхазия елей и пихты для проведения новогодних праздников и ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресекать самовольную рубку хвойных деревьев в Едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконную реализацию.

Администрациям районов и г. Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.