 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ЗАГОТОВКУ ЕЛЕЙ И ПИХТЫ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Новости Среда, 30 ноября 2022 17:51
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров запретил заготовку на территории Республики Абхазия елей и пихты для проведения новогодних праздников и ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресекать самовольную рубку хвойных деревьев в Едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконную реализацию.

Администрациям районов и г. Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 30 ноября 2022 17:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ДОБЫЧУ КРИПТОВАЛЮТЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.