ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ЗАГОТОВКУ ЕЛЕЙ И ПИХТЫ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров запретил заготовку на территории Республики Абхазия елей и пихты для проведения новогодних праздников и ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.
Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресекать самовольную рубку хвойных деревьев в Едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконную реализацию.
Администрациям районов и г. Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
Последнее от Super User
- ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ДОБЫЧУ КРИПТОВАЛЮТЫ
- АБХАЗИЯ И СИРИЯ ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
- ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ДОМА ОТДЫХА «ДОМ ТВОРЧЕСТВА ИМ. Д. ГУЛИА»
- УТВЕРЖДЕН ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
- УТВЕРЖДЕНА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ