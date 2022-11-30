УТВЕРЖДЕНЫ ЧИСЛЕННОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТОВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ АБХАЗИИ
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил предельную численность аппаратов и размер ассигнований из средств республиканского бюджета на содержание аппаратов министерств и ведомств Республики Абхазия.
Министерство по чрезвычайным ситуациям – 572 штатные единицы, 196 млн рублей;
Министерство финансов Республики Абхазия – 101 штатная единица; 102, 35 млн рублей;
Министерство по налогам и сборам – 223 штатные единицы; 135 668 600 рублей;
Министерство юстиции – 207 штатных единиц, в том числе: работники центрального аппарата – 40 штатных единиц, работников органов ЗАГС – 43 штатные единицы, работники государственных нотариальных контор – 73 штатные единицы, работники службы судебных исполнителей – 51 штатная единица – 62 270 700 рублей;
Министерство экономики 52 штатные единицы (в том числе 4 штатные единицы – численность загранаппарата министерства) – 24 749 845 рублей;
Министерство туризма – 25 штатных единиц, 22 940 400 рублей;
Министерство социального обеспечения и демографической политики – 53 штатные единицы, 14 524 000 рублей;
Министерство сельского хозяйства – 27 штатных единиц, 7 725 790 рублей;
Министерство здравоохранения – 39 штатных единиц, 23 705 600 рублей;
Министерство иностранных дел – 103 штатные единицы, 102 324 200 рублей;
Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации – 26 штатных единиц, 19 976 800 рублей;
Государственный комитет по делам молодежи и спорта – 27 штатных единиц, 8 524 900 рублей;
Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию – 48 штатных единиц, 16 285 900 рублей;
Государственный комитет по статистике – 52 штатные единицы; 26 426 818 рублей;
Государственный комитет по экологии – 48 штатных единиц; 15 751 278 рублей;
Государственный таможенный комитет – 379 штатных единиц, 259 660 950 рублей;
Государственный комитет по репатриации – 30,5 штатных единиц, 14 777 900 рублей;
Государственное архивное управление – 23 штатные единицы, 10 509 700 рублей;
Государственная ветеринарная служба –24 штатные единицы, 8 884 483 рубля;
Государственная миграционная служба – 99 штатных единиц, 42 397 800 рублей;
Государственное управление по землепользованию и кадастру – 33 штатные единицы, 7 179 610 рублей;
Государственное управление лесного хозяйства – 19,5 штатных единиц, 3 999 179 рублей;
Управление капитального строительства – 35 штатных единиц, 5 413 300 рублей.
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