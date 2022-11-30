ЭДУАРД БУТБА ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИ МИНЗДРАВЕ АБХАЗИИ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. В ходе заседания правительства министр здравоохранения Эдуард Бутба предложил увеличить предельную численность работников аппарата министерства с целью создания оперативного отдела при Минздраве.

По словам министра, оперативный отдел в круглосуточном режиме будет заниматься переводом граждан Абхазии в клиники за пределами республики. Кроме того, необходимо создать службу хирургии катастроф на базе Минздрава (организация стационарных постов на республиканской трассе Псоу-Сухум).