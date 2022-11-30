ЭДУАРД БУТБА ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИ МИНЗДРАВЕ АБХАЗИИ
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. В ходе заседания правительства министр здравоохранения Эдуард Бутба предложил увеличить предельную численность работников аппарата министерства с целью создания оперативного отдела при Минздраве.
По словам министра, оперативный отдел в круглосуточном режиме будет заниматься переводом граждан Абхазии в клиники за пределами республики. Кроме того, необходимо создать службу хирургии катастроф на базе Минздрава (организация стационарных постов на республиканской трассе Псоу-Сухум).
Эдуард Бутба сообщил, что по поручению президента Аслана Бжания, в данный момент проводится подбор специализированных карет скорой медицинской помощи иностранного производства.
Члены правительства сочли данные предложения актуальными. Минфину поручено изыскать финансовые средства для их реализации.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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