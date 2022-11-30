ДЗЮДОИСТ АЛАН ХИНТБА ПОБЕДИЛ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ SKE-I В КРАСНОДАРЕ
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Краснодаре прошёл традиционный открытый краевой турнир по дзюдо SKE-I среди юношей 2010-2011 годов рождения.
В турнире, который проходил в Спортивном комплексе «Екатерининский», приняли участие более 300 спортсменов из 15 команд.
Республику Абхазия представляли юные дзюдоисты города Сухум и Сухумского района.
В весовой категории до 60 кг, одержав три уверенные победы, 1 место занял сухумский спортсмен Алан Хинтба. Он является воспитанником тренера Ирэны Адлейба.
Специальным призом «За волю к Победе» награждён Кан Капба (Сухумский район).
Федерация дзюдо Абхазии благодарит родительский комитет за оказанную поддержку в участии команды Абхазии в турнире.
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