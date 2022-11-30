НА ГОСПРОГРАММУ «ЖИЛЬЕ - 2025» БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 180 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство одобрило проект государственной целевой программы «Жилище – 2025», на реализацию которой из республиканского бюджета выделяется 180 миллионов рублей, по 60 миллионов на 2023, 2024 и 2025 годы. Участниками программы могут стать: инвалиды первой группы, получившие ранения во время Отечественной войны народа Абхазии; многодетные семьи, имеющие трех и более детей; лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства; несовершеннолетние, потерявшие обоих родителей; лица в возрасте от 18 до 30 лет, потерявшие обоих родителей; семьи лиц, погибших или пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии, а также лиц, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей, при выполнении долга гражданина РА по спасению человеческой жизни, по охране собственности РА, правопорядка, и лиц, приравненных к ним в установленном законе порядке.

В первую очередь будут рассматриваться заявления инвалидов первой группы, семей с детьми-инвалидами, круглых сирот и многодетных семей.

Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии была впервые разработана в 2018 году. За период с 2018 по 2021 гг. предоставлен статус участника Программы 104 претендентам на общую сумму 80 млн руб.

В связи с эффективностью использования программно-целевого метода ф инансирования из бюджетных средств для решения указанных задач, Указом президента Республики Абхазия от 17 ноября 2021 года №308 утверждена следующая государственная целевая программа «Жилище-2022».

Программа во многом продолжила работу, осуществленную в рамках реализации государственных целевых программ – «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия», а также «Жилище-2021».

В 2021 году предоставлен статус участника Программы 50 претендентам на общую сумму 39 млн рублей, в их число включены следующие категории:

– инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. – 9 заявлений;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, – 21 заявление;

– многодетные семьи, имеющие трех и более детей – 20 заявлений.

За отчетный период 2022 года предоставлен статус участника Программы включены в реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади) 51 претендент на общую сумму 40 млн руб., в их число включены следующие категории:

– инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. – 15 заявлений;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, – 19 заявлений;

– многодетные семьи, имеющие пятерых и более детей – 14 заявлений;

– семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка – 2 заявления;

– дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести – 1 заявление.

Более 350 заявлений граждан Республики Абхазия об оказании государственной финансовой и организационно-правовой помощи в реализации права на жилище, представленных в ответственный орган в порядке, установленном государственной целевой программой «Жилище-2022» и не рассмотренных в период действия указанной программы подлежат рассмотрению Комиссией в период действия настоящей Программы, из них по категориям:

– многодетные семьи, имеющие трех и более детей – 275 заявлений;

– семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка – 43 заявления;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства – 10 заявлений;

– инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. – 11 заявлений;

– дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести – 15 заявлений.

Настоящая Программа призвана содействовать решению задачи по обеспечению жильем наиболее социально незащищенных категорий граждан Республики Абхазия путем оказания государственной финансовой помощи из средств республиканского бюджета.